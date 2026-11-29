Китайские производители дисплеев готовят заметное обновление для флагманских смартфонов. По предварительным данным, компании, включая BOE, испытывают панели с разрешением 2K и частотой обновления 240 Гц. Ожидается, что такие экраны могут появиться сразу в нескольких топовых Android-смартфонах, которые представят в следующем году. Если планы производителей осуществятся, частота 240 Гц станет гораздо более распространенной, чем сейчас.

Сегодня большинство флагманов оснащается дисплеями на 120 Гц. Такой показатель используют, в частности, Samsung и Apple в своих самых дорогих моделях. Переход на 240 Гц позволит вдвое увеличить частоту обновления экрана. Это должно обеспечить более плавное отображение движения, а также заинтересовать производителей игровых смартфонов и устройств, ориентированных на высокую производительность.

Разработкой новых панелей занимаются китайские поставщики, которые намерены укрепить позиции на рынке мобильных дисплеев. Одной из таких компаний является BOE, уже сотрудничающая с крупными производителями электроники. Теперь китайские предприятия стремятся предложить характеристики, которые позволят их продукции выделиться на фоне решений конкурентов.

При этом массовое распространение экранов на 240 Гц может оказаться неоднозначным шагом. Для повседневных задач возможностей современных дисплеев на 120 Гц большинству пользователей достаточно, а заметить разницу с более высокой частотой будет сложнее. Кроме того, увеличение частоты обновления способно повысить энергопотребление, поэтому производителям придется искать способы сохранить привычное время автономной работы.

Разработка новых экранов происходит на фоне непростой ситуации на рынке смартфонов. Производители сталкиваются со снижением спроса и пересматривают планы поставок на следующий год. При этом подходы к разным ценовым сегментам заметно различаются: в недорогих моделях компании стараются сокращать расходы, тогда как флагманы продолжают получать более дорогие и технологичные компоненты.

Источник: Phonearena