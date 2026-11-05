Важные звонки в автобусе не придется обсуждать вслух: Google готовит для смартфонов Pixel новую функцию конфиденциальности

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Смартфоны и телефоны

Google готовит для смартфонов Pixel функцию, которая может пригодиться тем, кто часто разговаривает по работе в общественном транспорте. Она позволит узнавать содержание входящих звонков, не вступая в разговор вслух и не раскрывая посторонним подробности рабочих дел.

Автор: Samuel Angor Источник: unsplash.com

Следы нововведения обнаружили в тестовой версии приложения «Телефон». Как выяснило издание Android Authority, разработчики связывают новую возможность с уже существующим режимом «В пути». Сейчас он помогает подготовить смартфон к поездке, меняя настройки уведомлений, звука и беспроводных подключений. Судя по найденным упоминаниям, компания хочет добавить к нему еще одну полезную функцию.

Речь идет об автоматическом включении опции «Принять сообщение». Она позволяет смартфону самостоятельно обработать входящий вызов и показать на экране текст того, что говорит собеседник. Расшифровка появляется по мере разговора, поэтому пользователь может следить за содержанием сообщения, не поднося телефон к уху и не отвечая на звонок. Если разговор требует личного участия, достаточно нажать кнопку ответа.

В сочетании с режимом поездок это может оказаться полезным для тех, кому приходится решать рабочие вопросы по дороге в офис или домой. Например, если звонок поступит во время поездки в переполненном автобусе или поезде, владелец Pixel сможет прочитать обращение коллеги и при необходимости ответить, что свяжется с ним позже. При этом обсуждать конфиденциальные вопросы вслух не придется.

Кроме того, компания собирается упростить изменение способа ответа на входящие вызовы. Сейчас для этого нужно сначала открыть дополнительные настройки, а в будущем переключатель может появиться непосредственно на экране выбора жеста.

Пока речь идет о функциях, найденных в программном коде. Компания еще не объявила о сроках их запуска и не подтвердила, какие модели получат нововведения.

Источник: Phonearena

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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