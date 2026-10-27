В Россию приехал «бюджетный» смартфон Honor X8e с батареей на 7700 мА*ч и защитой IP69K

В российских магазинах объявился смартфон Honor X8e. По основным характеристикам модель относится к бюджетному уровню, хотя у неё есть одна выделяющаяся черта. Речь идёт о защите корпуса от пыли и воды по сертификату IP69K. Также компания заявляет, что аппарат защищен от падений и способен работать при температурах от -30 до +50 градусов Цельсия. Ещё одна фишка — большая кремний-углеродная батарея на 7700 м*Ач, поддерживающая 45-ваттную зарядку.

Остальные характеристики бюджетные. Экран получил диагональ 6,87 дюйма, частоту обновления 120 Гц, максимальную яркость 1020 нит и разрешением 1592x720 пикселей. Сзади установлена камера на 108 МП, которую дополняет заглушка на 0,08 МП. В качестве процессора используется немолодой Snapdragon 685, а дополняют его безальтернативны 6/256 ГБ памяти. Из других функций заявлены Bluetooth 4.2, Wi-Fi 5 и NFC.

В российской рознице Honor X8e пытаются продавать за 32990 рублей. В наличии доступны чёрная и оранжевая расцветки. Для сравнения, прошлогодний Honor X8d с AMOLED-экраном и без защиты от воды стоит от 21-22 тысяч рублей.

Источник: Helpix