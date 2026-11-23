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Samsung разрабатывает новую функцию для смартфонов Galaxy, которая позволит автоматически создавать короткие видеоролики из фотографий и видео, хранящихся в памяти устройства. Нововведение обнаружили в тестовой версии One UI 9.5. Предполагается, что его полноценный запуск может состояться одновременно с выходом серии Galaxy S27.

Инструмент получил название Shorts. С его помощью пользователи смогут объединять снимки и видеозаписи в небольшие ролики без необходимости самостоятельно заниматься монтажом. Предусмотрено два варианта работы: смартфон сможет подбирать материалы автоматически или выполнять действия по текстовому описанию пользователя.

Например, достаточно будет попросить устройство подготовить видео из материалов последней поездки. Система на базе искусственного интеллекта найдет подходящие фотографии и видеозаписи, после чего объединит их в один ролик. При необходимости результат можно будет дополнить музыкой и изменить оформление.

Все созданные видео будут доступны в отдельном разделе «Истории» стандартного приложения «Галерея». Там же можно будет найти ролики, которые смартфон сформировал самостоятельно.

Пока Shorts остается скрытой возможностью тестовой прошивки One UI 9.5 для Galaxy S26. Это означает, что компания еще не завершила работу над инструментом и не открыла к нему доступ даже участникам бета-тестирования. Поэтому окончательный набор возможностей и сроки появления функции могут измениться.

Также пока нет точной информации о том, будет ли Shorts доступна бесплатно. Не исключено, что компания включит ее в платные возможности Galaxy AI. Если компания сохранит нынешние планы, новая функция станет одной из особенностей программного обеспечения Galaxy S27, выход которого ожидается в начале 2027 года.

Источник: SamMobile