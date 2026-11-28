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Vivo неожиданно добавила в российский каталог X500 E — смартфон, который пытается совместить, казалось бы, несовместимые вещи. У него аккумулятор на 7200 мА·ч, перископическая камера с оптическим зумом и корпус толщиной всего 7,69 мм. При этом производитель не стал экономить на экране: здесь установлена AMOLED-панель с частотой 144 Гц.

Особенно интересно выглядит камера. Vivo установила сразу два 50-мегапиксельных модуля Sony: основной LYTIA 700V и перископический IMX882 с трёхкратным оптическим увеличением. Оба оснащены оптической стабилизацией. Для съёмки широких сцен предусмотрена дополнительная камера на 8 Мп, а фронтальная получила разрешение 50 Мп.

За производительность отвечает Snapdragon 7 Gen 4, аккумулятор поддерживает зарядку мощностью 90 Вт. По данным Vivo, половину заряда можно восполнить за 30 минут. Также заявлены защита IP68/IP69, NFC, eSIM и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Появление X500 E на российском сайте пока не означает начала продаж. Vivo ещё не объявила цену и дату выхода смартфона в России. Но главное уже понятно: компания готовит к российскому рынку модель, которая делает ставку одновременно на автономность, тонкий корпус и возможности оптического зума.

Источник: vivo