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Обновление One UI 9 принесло владельцам совместимых смартфонов Samsung дополнительные возможности персонализации. Теперь пользователи могут не только менять оформление главного экрана, но и настраивать жесты управления и расположение элементов в панели быстрых настроек.

С помощью модуля Home Up можно изменить внешний вид избранных приложений на главном экране. Для этого предусмотрены настройки фона, позволяющие выбрать изображение, изменить его цвет и добавить визуальные эффекты. Похожие возможности доступны и для боковой панели. Благодаря этому пользователи могут самостоятельно подобрать оформление интерфейса, не ограничиваясь стандартными вариантами системы.

Еще одно изменение касается жестового управления. В настройках Home Up появились дополнительные варианты многопальцевых жестов. На определенные движения двумя, тремя, четырьмя или пятью пальцами можно назначить разные действия. Например, свайп двумя пальцами вниз может запускать создание скриншота или регулировку громкости. Таким образом, управление смартфоном можно подстроить под собственные привычки.

Переработке подверглась и панель быстрых настроек. Теперь ее содержимое можно организовать по своему усмотрению: перемещать переключатели, менять размеры отдельных элементов и убирать те, которыми пользователь не пользуется. При необходимости удаленные элементы можно вернуть через меню редактирования. Также появилась возможность настроить единое цветовое оформление переключателей.

В результате One UI 9 позволяет гибче управлять внешним видом и некоторыми функциями смартфона. Для доступа к дополнительным инструментам потребуется установить Good Lock и Home Up. При этом доступность отдельных возможностей зависит от устройства и версии программного обеспечения.

Источник: Engadget