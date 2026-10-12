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В этом году для ряда смартфонов Samsung подходит к концу период получения обновлений Android, тогда как некоторые устройства сохранят программную поддержку еще на несколько лет. Разница особенно заметна среди моделей Galaxy A: например, обновления для A06 с поддержкой 4G уже завершились, а его версия с 5G должна получать новые версии системы до 2031 года.

У флагманов период поддержки обычно дольше, чем у бюджетных устройств. При этом даже смартфоны одной серии могут отличаться по срокам выпуска обновлений. Отдельно стоит учитывать, что окончание обновлений Android не всегда означает немедленное прекращение выпуска исправлений безопасности.

Ниже собраны смартфоны, планшеты и смарт-часы бренда, для которых указаны сроки поддержки. Даты относятся к обновлениям соответствующей операционной системы и не обязательно совпадают с окончанием всех исправлений безопасности.

Смартфоны Samsung:

Модель Окончание обновлений Android Galaxy S23, S23+, S23 Ultra Февраль 2027 года Galaxy S22, S21 FE 5G Поддержка завершена Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4 Август 2026 года Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5 и новее Поддержка продолжается Galaxy A06 4G Август 2026 года Galaxy A06 5G Февраль 2031 года Galaxy A15 Декабрь 2027 года Galaxy A24 Май 2027 года Galaxy A34, A54 5G Март 2027 года Galaxy A73 Апрель 2026 года

Планшеты Samsung:

Модель Окончание обновлений Android Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra Август 2027 года Galaxy Tab S9 FE, S9 FE+ Октябрь 2027 года Galaxy Tab A9, A9+ Октябрь 2026 года Galaxy Tab Active 5 Январь 2028 года Galaxy Tab Active 5 Pro 2033 год

Смарт-часы Samsung:

Модель Окончание обновлений Wear OS Galaxy Watch 5, Watch 5 Pro Декабрь 2026 года

Перед покупкой подержанного устройства стоит проверить оставшийся срок поддержки на официальном сайте. После прекращения обновлений смартфон продолжает работать, однако со временем может стать более уязвимым для новых угроз, а некоторые приложения могут утратить совместимость с установленной версией Android.

Источник: Engadget