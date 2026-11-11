Сохранять фотографии в Google без Google Фото: смартфоны и планшеты Samsung получили новую функцию «Галереи»

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Samsung нашла замену Microsoft OneDrive для резервного копирования фотографий и видео на смартфонах Galaxy. Теперь встроенное приложение «Галерея» может напрямую синхронизировать медиатеку с учетной записью Google. Раньше для сохранения снимков в облаке этой компании владельцам устройств приходилось отдельно устанавливать или использовать Google Фото.

Автор: Dhruv vishwakarma Источник: unsplash.com

Изменения последовали за отказом Samsung от прежнего сотрудничества с Microsoft. В сентябре производитель убрал из «Галереи» возможность синхронизации с OneDrive, которая долгое время была основным вариантом облачного резервного копирования для пользователей Galaxy. Теперь вместо нее постепенно появляется интеграция с сервисами Google.

Новая возможность уже доступна на некоторых устройствах с оболочкой One UI 9. Компания собирается расширять список совместимых моделей, поэтому со временем функция должна появиться у большего числа владельцев смартфонов и планшетов Galaxy. Включить ее можно непосредственно в «Галерее»: для этого достаточно воспользоваться значком облака или найти соответствующий пункт в настройках приложения.

Синхронизированные фотографии и видео будут доступны и на других устройствах бренда. Достаточно войти в ту же учетную запись Google и активировать аналогичную функцию. При этом для экономии памяти на устройстве можно воспользоваться опцией освобождения места. Она удаляет локальные оригиналы уже сохраненных в облаке файлов, оставляя их миниатюры в «Галерее». Если понадобится исходное изображение или видео, его можно будет загрузить обратно.

У нового способа резервного копирования есть особенность: фотографии и ролики занимают место в общем облачном хранилище Google, которое используется также Gmail и другими сервисами компании. Бесплатно пользователям доступно 15 ГБ. Если этого объема окажется недостаточно, можно оформить подписку Google One с дополнительным пространством.

Источник: Engadget

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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