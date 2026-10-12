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Согласно информации инсайдера Digital Chat Station, оснащение прошлогоднего чипсета Snapdragon 8 Elite Gen 5 системой охлаждения с вентилятором может обеспечить более стабильную игровую производительность для смартфона по сравнению с использованием нового чипа Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

RedMagic 11 Air Автор: RedMagic Источник: m.weibo.cn

DCS сообщил, что один из крупнейших производителей смартфонов рассматривает возможность интеграции системы охлаждения на основе вентилятора в свои флагманские линейки мобильных устройств. Пока неясно, о какой конкретно компании идет речь, но это указывает на то, что активные системы охлаждения с вентиляторами могут стать обычным явлением для будущих смартфонов.

Инсайдер уточнил, что несмотря на выдающиеся показатели в тестах, современные мобильные процессоры часто снижают производительность от сильного перегрева. Если производители смартфонов начнут внедрять активное охлаждение на основе вентилятора, пользователи смогут насладиться стабильной работой мобильных устройств, соответствующей реальным возможностям процессора.

Однако, добавление активного вентилятора охлаждения порождает новые инженерные трудности, связанные с защитой от пыли и влаги, а также с ограниченным внутренним пространством самого устройства. Тем не менее, учитывая постоянный рост стоимости чипов, крупные компании инвестируют в разработку таких решений, особенно если они смогут использовать одни и те же процессоры и системы активного охлаждения в различных устройствах на протяжении нескольких лет.

RedMagic 11 Air Автор: RedMagic Источник: m.weibo.cn

Digital Chat Station добавил, что установка вентилятора охлаждения на Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 значительно повысит производительность чипа, который в основном будет представлен в мобильных устройствах на основе системы охлаждения с испарительной камерой.

Источник: androidauthority