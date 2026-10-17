Snapdragon 8 Elite Gen 5 может повторить судьбу Snapdragon 865: почему это считается плохой новостью

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| Новость | Смартфоны и телефоны

В конце 2019 года Qualcomm представила флагманский процессор Snapdragon 865. Новый чипсет поставлялся вместе со встроенным 5G-модемом, из-за чего его цена была заметно выше, чем у предшественников. Ситуацию осложнили пандемия коронавируса и последовавший за ним кризис полупроводников, который привёл к росту цену на электронику. Из-за этого продажи смартфонов в 2020 году просели почти на 15%.

Xiaomi Mi 10 — один из первых смартфонов на базе Snapdragon 865
Xiaomi Mi 10 — один из первых смартфонов на базе Snapdragon 865
Автор: Xiaomi Источник: mt.today

Как итог, у Qualcomm скопились запасы топовых процессоров, которые надо было куда-то девать. Компания решила увеличить тактовую частоту чипов и перевыпустить под новыми именами: так, прошлогодний Snapdragon 855 превратился в 860, а актуальный 865-й стал называться Snapdragon 870. Дешёвенький Snapdragon 860 появился лишь в парочке устройств (смартфоне Poco X3 Pro и планшете Xiaomi Pad 5), а вот Snapdragon 870 стал сердцем для нескольких десятков «доступных флагманов». Последний аппарат на его базе вышел аж в 2024 году: это был планшет iQOO Pad Air. После этого неудачливый чип из 2019 года окончательно ушёл в историю.

Xiaomi 17 — один из первых смартфонов на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5
Xiaomi 17 — один из первых смартфонов на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5
Автор: Xiaomi Источник: mt.today

Теперь же мир столкнулся с дефицитом оперативной памяти, который тоже привёл к росту цен на смартфоны. Из-за этого Qualcomm может повторить ход, который она провернула шесть лет назад. По словам китайского инсайдера Digital Chat Station, компания продлит жизнь прошлогоднему флагману Snapdragon 8 Elite Gen 5 ещё на несколько лет. Смартфоны на его базе будут выпускаться вплоть до 2028 года, но при этом у них будет один неприятный нюанс. Если устройства на базе Snapdragon 870 с годами всё же дешевели, то смартфоны на 8 Elite Gen 5 всегда будут продаваться по одной цене — около 4000 юаней или 55 тысяч рублей. Это также может намекать на то, что кризис ОЗУ продлится дольше ожидаемого.

Источник: MT

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