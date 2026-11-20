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Владельцы смартфонов Google Pixel могут получить решение проблемы с быстрой разрядкой аккумулятора, на которую многие жаловались после установки Android 17 QPR2. В последних тестовых версиях системы ситуация, судя по отзывам пользователей, стала улучшаться. В частности, участники программы бета-тестирования положительно оценили свежую Android 17 QPR3 Beta 4.

После установки обновления некоторые владельцы Pixel заметили, что смартфоны стали дольше работать без подзарядки. Пользователь Pixel 11 Pro рассказал, что автономность устройства стала стабильнее, хотя небольшие программные ошибки пока сохраняются. Другие участники тестирования также отметили снижение расхода энергии в режиме ожидания и увеличение времени работы экрана. Похожие отзывы поступили и от владельцев Pixel 10 Pro XL.

Впрочем, улучшения заметили не все. Часть пользователей сообщила, что после перехода на четвертую бета-версию практически ничего не изменилось. Тем не менее общее впечатление от обновления оказалось лучше, чем от предыдущих сборок Android 17 QPR3.

В списке исправлений есть и изменения, которые могут объяснить положительные отзывы. Разработчики устранили ошибку Bluetooth, из-за которой некоторые смартфоны Pixel могли расходовать слишком много энергии. Также исправлены проблемы с производительностью и самопроизвольными перезагрузками устройств.

В предыдущих тестовых версиях Android 17 QPR3 компания вернула несколько возможностей, которых не хватало пользователям. В частности, появились размытые карточки уведомлений на экране блокировки, дополнительные настройки настольного режима и управление абсолютной громкостью Bluetooth.

Пока неизвестно, сохранится ли улучшенная автономность в окончательной версии прошивки. Компания продолжает тестирование, поэтому до публичного выпуска могут появиться дополнительные исправления или новые ошибки. Выход стабильной Android 17 QPR3 для совместимых смартфонов Pixel ожидается в начале 2027 года.

Источник: AndroidPolice