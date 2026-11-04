Смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco ждут заметные изменения: HyperOS 4 принесет Android 17, новый дизайн и улучшенные возможности ИИ

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Xiaomi объявила о начале глобального распространения HyperOS 4 на базе Android 17. Новая версия операционной системы постепенно появится на смартфонах и планшетах трех брендов: Xiaomi, Redmi и Poco. Развертывание пройдет в несколько этапов, начиная с этого месяца. Первыми обновление получат наиболее актуальные устройства, а до остальных совместимых моделей оно доберется к концу года.

Автор: BoliviaInteligente Источник: unsplash.com

Компания уже опубликовала график выхода стабильной версии системы. Первая волна стартует в начале ноября, вторая запланирована на середину месяца, а заключительный этап охватит декабрь. Полный перечень устройств, которые должны получить обновление, выглядит следующим образом:

Сроки Модели
Начало ноября Xiaomi 17 Ultra и другие модели серий Xiaomi 17 и Xiaomi 15, Poco F8 Pro, Poco X8, Poco M8, Poco C95 Pro, Poco C85, Redmi Note 17, Redmi Note 15, Redmi 17, Redmi 15, Xiaomi Pad 8
Середина ноября Xiaomi 15T, Poco F9, Poco F7, Poco X7, Xiaomi Pad 7, Redmi Pad 2, Poco Pad X1, Poco Pad M1
Декабрь Xiaomi Mix Flip, серии Xiaomi 14 и Xiaomi 13, Redmi Note 14, Redmi 15, Poco F6, Poco X8s, Poco X7, Poco X6 Pro, Poco M8s, Poco M7, Poco C81, Xiaomi Pad 6S Pro, Poco Pad C1, Redmi Pad 2

Помимо перехода на Android 17, владельцев совместимых устройств ждет заметное изменение внешнего вида системы. Компания переработала оформление интерфейса, добавив полупрозрачные элементы и новые визуальные эффекты. По стилю решение напоминает Liquid Glass, которое Apple использует в своих операционных системах. Также изменятся экран блокировки, система уведомлений и оформление папок на рабочем столе.

Отдельное внимание компания уделила производительности и ИИ-функциям. В новом обновлении появится обновленный ИИ-помощник, инструменты распознавания речи и создания голосовых заметок. Производитель также заявляет об оптимизации повседневных сценариев работы и ускорении обработки данных.

Источник: Gadgets360

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