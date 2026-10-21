В РФ смартфоны Samsung получили поддержку 5G. Чтобы начать пользоваться высокоскоростной сетью через оператора Т2, потребуется стандартное обновление ПО и этого достаточно: больше ничего делать не надо. Первой «ласточкой» стал телефон Galaxy A27.

Совместимость стала результатом сотрудничества Т2 и Samsung. Российский оператор отметил, что смартфоны от этого производителя — одни из самых популярных в России, при этом аппараты серии Galaxy A пользуются спросом. Как сообщают в Т2, за этот год количество реализованных смартфонов, работающих через 5G, увеличилось на 37%, а если сравнивать с августом, то на 70%.

Источник: Первый технический