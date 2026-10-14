Смартфоны Samsung перестают загружаться после установки One UI 9, но обновление продолжает распространяться по всему миру

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Samsung расширила распространение стабильной One UI 9 на базе Android 17 за пределы Южной Кореи. Новую прошивку начали получать владельцы нескольких моделей в Европе и других регионах. Однако вместе с обновлением пришла серьезная проблема: некоторые смартфоны после установки перестают нормально загружаться.

Автор: Dhruv vishwakarma Источник: unsplash.com

О сбоях сообщили десятки владельцев смартфонов на Reddit. В некоторых случаях устройство зависает при запуске, в других появляется сообщение об ошибке, которое мешает пользоваться системой. Судя по опубликованным сообщениям, проблема затронула не одну конкретную модель. Среди устройств, владельцы которых столкнулись с неполадками, упоминаются S24 Ultra и A57 5G. Аналогичные жалобы поступили и от пользователей S26 Ultra.

Некоторым владельцам удалось восстановить работу смартфона с помощью безопасного режима. Для этого нужно принудительно перезагрузить устройство, войти в безопасный режим, отключить беспроводные подключения и включить авиарежим. После этого смартфон следует перезагрузить. Однако этот способ пока нельзя считать официальным исправлением: он основан на опыте пользователей и помогает не во всех случаях.

Компании предстоит разобраться с причиной сбоя и выпустить исправление. При этом распространение One UI 9 должно продолжиться и на других устройствах. Пока официальное решение проблемы не появилось, владельцам совместимых устройств стоит учитывать сообщения о сбоях перед установкой обновления.

Источник: Phonearena

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