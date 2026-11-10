Смартфоны Samsung научатся самостоятельно выполнять поручения пользователей: в One UI 9.5 появится обновленный ИИ-ассистент Bixby

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Samsung готовит серьезное обновление ИИ-ассистента Bixby. В составе One UI 9.5 он может получить возможность самостоятельно выполнять различные задачи в фоновом режиме, практически не требуя участия владельца смартфона. Об этом сообщает издание SamMobile, журналисты которого уже протестировали предварительную версию помощника.

Главным нововведением станут так называемые агентские функции. Пользователи смогут поручать Bixby не только поиск информации, но и выполнение целых последовательностей действий. Например, ассистент сможет помочь с бронированием гостиницы, записью к врачу и другими повседневными делами.

Возможности обновленного помощника уже проверили на практике. Журналисты попросили его каждое утро отслеживать курс доллара к индийской рупии и сообщать об изменениях. Bixby успешно принял поручение и смог организовать его регулярное выполнение. Это означает, что для некоторых задач пользователям больше не придется каждый раз запускать ассистента и повторять одну и ту же команду.

Если запрос оказывается достаточно сложным, Bixby самостоятельно разделяет его на несколько последовательных действий. Перед выполнением помощник также может уточнить детали у пользователя, чтобы убедиться, что правильно понял инструкцию. По данным SamMobile, обновленный Bixby может дебютировать вместе с оболочкой One UI 9.5. Ее выход ожидается одновременно с презентацией смартфонов серии Galaxy S27.

Пока компания не раскрывает, появятся ли новые возможности на уже выпущенных устройствах. Неизвестно и то, будут ли агентские функции доступны сразу на всех совместимых моделях или останутся особенностью будущих флагманов.

Источник: Rozetked