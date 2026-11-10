Смартфоны Samsung научатся самостоятельно выполнять поручения пользователей: в One UI 9.5 появится обновленный ИИ-ассистент Bixby

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Samsung готовит серьезное обновление ИИ-ассистента Bixby. В составе One UI 9.5 он может получить возможность самостоятельно выполнять различные задачи в фоновом режиме, практически не требуя участия владельца смартфона. Об этом сообщает издание SamMobile, журналисты которого уже протестировали предварительную версию помощника.

Автор: Amanz Источник: unsplash.com

Главным нововведением станут так называемые агентские функции. Пользователи смогут поручать Bixby не только поиск информации, но и выполнение целых последовательностей действий. Например, ассистент сможет помочь с бронированием гостиницы, записью к врачу и другими повседневными делами.

Возможности обновленного помощника уже проверили на практике. Журналисты попросили его каждое утро отслеживать курс доллара к индийской рупии и сообщать об изменениях. Bixby успешно принял поручение и смог организовать его регулярное выполнение. Это означает, что для некоторых задач пользователям больше не придется каждый раз запускать ассистента и повторять одну и ту же команду.

Если запрос оказывается достаточно сложным, Bixby самостоятельно разделяет его на несколько последовательных действий. Перед выполнением помощник также может уточнить детали у пользователя, чтобы убедиться, что правильно понял инструкцию. По данным SamMobile, обновленный Bixby может дебютировать вместе с оболочкой One UI 9.5. Ее выход ожидается одновременно с презентацией смартфонов серии Galaxy S27.

Пока компания не раскрывает, появятся ли новые возможности на уже выпущенных устройствах. Неизвестно и то, будут ли агентские функции доступны сразу на всех совместимых моделях или останутся особенностью будущих флагманов.

Источник: Rozetked

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