Смартфоны Samsung Galaxy получили новое обновление Google Play: Google снова не раскрыла, что именно изменилось

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Google выпустила очередное системное обновление для смартфонов Samsung Galaxy. Информацией о его появлении поделился инсайдер Тарун Ватс.

Автор: ENG-HS Источник: unsplash.com

В отличие от обычных обновлений прошивки, системные пакеты Google Play распространяются независимо от производителя смартфона. Они позволяют обновлять отдельные компоненты Android и сервисы Google, не дожидаясь выхода новой версии операционной системы. Такие выпуски могут содержать исправления ошибок, улучшения защиты данных и оптимизацию работы различных системных функций.

Проверить наличие пакета владельцы смартфонов Galaxy могут самостоятельно. Для этого необходимо открыть настройки устройства, перейти в раздел «Безопасность и конфиденциальность», выбрать пункт «Обновления», а затем «Обновление системы Google Play». Если новая версия уже доступна, ее можно загрузить и установить прямо из этого меню.

При этом обновление появляется на устройствах не одновременно. Компания использует поэтапное распространение, поэтому часть пользователей уже получила октябрьский пакет, тогда как другим придется подождать. Сроки его появления могут различаться даже у владельцев одной модели.

Одновременно Samsung готовится к переходу совместимых устройств на One UI 9 на базе Android 17. Это отдельное обновление, которое принесет изменения в интерфейсе и новые возможности оболочки. Установка системного пакета Google Play не заменяет обновление One UI, поскольку речь идет о разных компонентах программного обеспечения.

Источник: SamMobile

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