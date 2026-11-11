Смартфоны с аккумуляторами на 12 000 мАч уже готовят к серийному производству: Redmi намерена увеличить емкость до 14 000 мАч

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Redmi готовит смартфоны с аккумуляторами емкостью 12 000 мАч. По данным сетевых источников, компания уже завершила подготовку к серийному производству таких батарей. Они предназначены для устройств среднего и высокого ценовых сегментов, однако конкретные модели пока не называются.

Автор: Andrey Matveev Источник: unsplash.com

На этом производитель останавливаться не собирается. Как утверждается в утечке, бренд также изучает возможность выпуска аккумуляторов на 13 000-14 000 мАч. Этот проект находится на стадии оценки, но при благоприятном развитии событий производство новых элементов питания может начаться уже в следующем году.

За последнее время компания заметно увеличила емкость батарей в своих смартфонах. В январе компания выпустила Redmi Turbo 5 Max с аккумулятором на 9000 мАч. Осенью появился Redmi K100, получивший батарею на 10 000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Теперь следующим этапом могут стать устройства с аккумуляторами на 12 000 мАч.

Ранее уже появлялись сведения о других смартфонах компании с увеличенными батареями. В частности, аккумулятор емкостью более 10 000 мАч приписывали будущему Turbo 6 Max, а около 10 000 мАч — Note 17 Pro Max. Впрочем, пока нет подтверждения, что батарея на 12 000 мАч предназначена для одной из этих моделей.

Сроки выхода смартфона с новым аккумулятором также не раскрываются. Неизвестно и то, какую мощность зарядки он получит. Кроме того, пока нет информации о том, появятся ли такие устройства за пределами китайского рынка: Redmi K100, например, пока продается только в Китае.

Источник: Gizmochina

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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