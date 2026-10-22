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В смартфонах Google Pixel может появиться разблокировка по лицу в полной темноте. На такую возможность указывают найденные в тестовой версии Android 17 QPR3 Beta 2 фрагменты кода. Компания планирует использовать для этого экран смартфона, который будет подсвечивать лицо пользователя, помогая фронтальной камере распознать его при слабом освещении.

На новую функцию обратили внимание специалисты Android Authority, изучившие файлы бета-версии системы. Им также удалось включить соответствующую настройку на тестовом устройстве. В меню разблокировки по лицу появился переключатель, отвечающий за повышение яркости экрана в темноте.

Судя по найденным данным, подсветка сможет работать в двух режимах. В обычном варианте экран будет становиться ярче, если камера хотя бы частично видит лицо пользователя. Дополнительный режим позволит активировать подсветку даже при полном отсутствии света. Предусмотрена и регулировка яркости, чтобы сделать процесс комфортнее.

Разработчики также могут добавить настройки, учитывающие режим работы смартфона. Например, пользователь сможет управлять подсветкой во время сна или при включенном режиме «Не беспокоить». Отдельно упоминается вождение: яркий экран в темноте способен отвлечь водителя, поэтому возможность отключить подсветку в таких условиях особенно важна.

Нынешние Pixel используют обычную фронтальную камеру, тогда как смартфоны Apple распознают лицо с помощью инфракрасных датчиков, которым не требуется видимый свет. Google уже применяла похожий подход в Pixel 4, но отказалась от специальной системы начиная со следующего поколения.

Пока новая возможность существует только в тестовой версии Android. Компания не объявляла сроки ее запуска, а обнаруженный интерфейс еще нуждается в доработке. Поэтому неизвестно, когда функция появится на смартфонах пользователей и какие модели Pixel ее получат.

Источник: Phonearena