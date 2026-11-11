Смартфоны и смарт-часы Google Pixel получили крупное обновление: персональные виджеты, улучшенный голосовой ввод и другие функции

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Google начала распространение ноябрьского обновления Pixel Drop. В этот раз компания подготовила несколько изменений, связанных с ИИ, настройкой интерфейса и обработкой звонков. Новые возможности появятся как на актуальных смартфонах Pixel, так и на некоторых более старых моделях. Развертывание обновления займет несколько недель.

Одним из главных дополнений стала поддержка Gemini Intelligence на большем количестве устройств, включая смартфоны Pixel 10. Вместе с этим расширится функциональность голосового ввода Rambler. Теперь система сможет лучше распознавать обычную разговорную речь, самостоятельно отбрасывая паузы, лишние звуки и неудачные фрагменты фраз. Это позволит получать более аккуратный текст без необходимости исправлять каждое предложение вручную.

Изменения коснутся и персонализации Android. Компания добавит возможность создавать собственные виджеты, выбирая их внешний вид и содержание. Кроме того, пользователи получат дополнительные варианты оформления значков приложений.

Отдельное внимание компания уделила работе Gemini с входящими вызовами. ИИ сможет отвечать на звонки с неизвестных номеров, выяснять цель обращения и передавать владельцу смартфона содержание разговора. Если вызов окажется важным, пользователь сможет самостоятельно подключиться к беседе.

Часть нововведений предназначена для умных часов Pixel Watch 4 и 5. На них появятся новые возможности работы с виджетами и краткие пересказы продолжительных разговоров. Не останутся без изменений и предыдущие поколения смартфонов. На Pixel 6 и более новых моделях появится универсальный поиск, позволяющий находить нужные данные с помощью одного запроса.

Наконец, компания расширит возможности световых уведомлений HiLight. Теперь индикатор сможет загораться при поступлении сообщений от избранных контактов в приложении Google Сообщения. Ранее эта функция имела более ограниченную поддержку.

Распространение ноябрьского обновления уже началось. Владельцы совместимых устройств будут получать новые возможности постепенно, в течение нескольких недель.

Источник: AndroidPolice