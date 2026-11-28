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Владельцы смартфонов Google Pixel столкнулись с очередной программной ошибкой после установки ноябрьского обновления. На этот раз сбой затронул функцию Always-On Display, которая позволяет отображать время и уведомления на выключенном экране. Проблема проявляется при подключении смартфона к автомобильной системе Android Auto.

Как сообщают пользователи Reddit, после подключения к Android Auto дисплей смартфона перестает показывать какую-либо информацию и остается черным. При этом до установки обновления функция работала без нареканий. О подобных сбоях рассказали владельцы нескольких поколений устройств, включая Pixel 9, 10 и 11.

Судя по отзывам, обычное пробуждение экрана касанием продолжает работать, однако сам режим постоянно включенного дисплея становится недоступен. Изменение настроек Android Auto и AOD не помогает устранить неисправность. Также пользователи проверили влияние режимов сна и вождения, но их отключение не решает проблему.

Некоторым владельцам удалось временно восстановить работу функции после установки обновления Google Play. Однако эффект оказался непродолжительным: примерно через сутки неисправность возвращалась.

По информации Android Authority, компания уже начала разбираться в ситуации. Представитель сообщества Pixel связался с несколькими пользователями, столкнувшимися со сбоем, и запросил дополнительные сведения о работе устройств. Это указывает на то, что компания собирает информацию для поиска причины ошибки.

Напомним, ноябрьское обновление Pixel уже сопровождалось другими неполадками, в том числе проблемами с камерой. Когда компания выпустит исправление, пока неизвестно. Официальных сроков устранения неисправности компания не назвала.

Источник: AndroidPolice