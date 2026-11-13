Смартфон показывает беспроводную зарядку, но разряжается: некоторые владельцы Google Pixel столкнулись с проблемой после обновления

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Ноябрьские обновления для смартфонов Google Pixel принесли новые функции, изменения интерфейса и исправления безопасности. Однако вместе с ними, похоже, появилась и неприятная неисправность. Некоторые владельцы устройств сообщили, что после установки обновления у них перестала работать беспроводная зарядка.

Один из таких случаев описал владелец Pixel 10 Pro на официальном форуме поддержки. По его словам, смартфон распознает беспроводную зарядную станцию и показывает, что получает питание. Но на самом деле аккумулятор не заряжается: пока устройство лежит на площадке, уровень заряда продолжает снижаться.

Пользователь утверждает, что до установки обновления все его зарядные устройства работали нормально. Он также пытался устранить проблему самостоятельно, перезагружая смартфон и сбрасывая настройки, но это не принесло результата. В обсуждении нашлись и другие владельцы устройств с похожими жалобами.

Пока неизвестно, насколько массовой оказалась неисправность и какие именно модели затронуты. Однако появление жалоб после ноябрьского обновления указывает на возможную программную причину. Компания пока не сообщила, что стало источником проблемы и готовит ли она исправление.

Источник: AndroidPolice