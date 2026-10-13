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Компания Nothing начала выпуск стабильной версии своей OS 5.0. Обновление построено на Android 17 и затрагивает оформление системы, работу приложений и функции с ИИ. Первым его получил Nothing Phone (3), а владельцам других совместимых устройств придется подождать.

Одно из заметных изменений касается рабочего стола. Виджеты и строка поиска теперь выглядят более прозрачными, а цвета интерфейса подстраиваются под установленные обои. Для экрана блокировки также подготовили новый вариант часов. Помимо времени и даты, он позволяет видеть погоду и предстоящие встречи.

Разработчики расширили возможности Essential Space, где собраны инструменты на основе ИИ. В частности, компания работает над улучшением распознавания речи и преобразования записей в текст. Кроме того, создавать собственные приложения теперь можно непосредственно на смартфоне. Новые инструменты также упрощают организацию материалов внутри Essential Space.

Изменения коснулись и персонализации. В системе появились дополнительные виджеты, в том числе для создания визуальных подборок и отслеживания времени, проведенного без экрана. Разработчики также обновили значки, переработали некоторые элементы меню и улучшили анимацию в разных разделах системы.

Отдельное внимание уделили производительности. По заявлению компании, сенсорный экран должен быстрее реагировать на прикосновения, а приложения будут лучше сохраняться в фоновом режиме. Также компания доработала управление ресурсами и переходы между приложениями, папками и виджетами.

Стабильная Nothing OS 5.0 уже распространяется на Phone (3). Выход обновления для других совместимых смартфонов бренда и устройств CMF ожидается в ноябре. При этом компания планирует расширять список поддерживаемых моделей постепенно.

Источник: Gadgets360