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Google могла отложить запуск одной из новых функций для складных смартфонов Pixel. Речь идет о виртуальном геймпаде, который должен был сделать мобильные игры удобнее на устройствах с гибким экраном. Сначала появились признаки скорого выхода нововведения, однако затем компания убрала информацию о нем из описания обновления.

Ожидалось, что функция станет доступна вместе с развитием Android 17. Дополнительные подробности появились в связи с выходом Google Play Store версии 54.1. В первоначальном списке изменений разработчики упомянули виртуальный контроллер для Pixel. Это позволило предположить, что компания готовится начать распространение игрового режима.

Однако позднее упоминание геймпада исчезло из официальных примечаний к обновлению. Пока компания не объяснила, почему информация была удалена. Представители компании получили запрос о причинах произошедшего, но официального ответа на момент публикации не было.

Суть новой возможности заключается в разделении внутреннего экрана складного смартфона на две части. В верхней области должна отображаться игра, а нижняя будет отведена под виртуальные кнопки управления. Таким образом, элементы управления не станут перекрывать игровое изображение, как это часто происходит при использовании обычных сенсорных кнопок.

При этом у такого решения есть ограничения. Из-за разделения дисплея игровая картинка будет занимать меньше места. Кроме того, виртуальные органы управления не всегда могут обеспечить такую же точность, как физические кнопки или отдельный геймпад.

Развитие подобных функций происходит на фоне растущего интереса разработчиков к складным устройствам. Если раньше многие приложения практически не использовали преимущества больших внутренних экранов, то теперь ситуация постепенно меняется. Производители и разработчики все чаще предлагают интерфейсы, рассчитанные именно на складной формат.

Когда виртуальный геймпад появится на смартфонах Pixel и появится ли вообще в ближайшее время, пока неизвестно.

Источник: AndroidPolice