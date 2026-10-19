Складной Huawei Mate X8 получит два экрана до 8,15 дюйма и камеры на 50 Мп

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Huawei готовит складной смартфон Mate X8 с аккумулятором ёмкостью более 6000 мА·ч и двумя 50-мегапиксельными камерами. По предварительным данным, батарея окажется заметно крупнее, чем у предыдущего Mate X7, а внутренний экран немного увеличится. При этом производитель пока не подтвердил характеристики устройства.

Автор: Huawei Источник: www.gizmochina.com

Инженерный образец Mate X8, по данным инсайдера Digital Chat Station, оснащён аккумулятором ёмкостью свыше 6000 мА·ч. Для сравнения, стандартный Mate X7 получил батарею на 5525 мА·ч. Если информация подтвердится, прирост составит более 8,6%, что может увеличить время автономной работы, хотя фактический результат будет зависеть и от энергопотребления компонентов.

Ожидается, что Mate X8 получит внешний экран диагональю 6,5 дюйма и внутренний на 8,15 дюйма. У Mate X7 эти показатели составляют 6,49 и 8 дюймов соответственно. Основная камера, по слухам, будет построена на 50-мегапиксельном сенсоре SC595 оптического формата 1/1,28 дюйма с переменной диафрагмой и цветовым фильтром RYYB. Её дополнит 50-мегапиксельный перископический телеобъектив.

Название процессора пока не раскрывается: источник говорит лишь о флагманской однокристальной системе нового поколения. Ориентировочная цена смартфона может составить около 10 000 юаней. Все характеристики и стоимость остаются предварительными — Huawei официально их не объявляла.

Источник: gizmochina

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
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