Смартфоны Samsung Galaxy S25 могут исчезнуть из американских магазинов из-за патентного спора с японской компанией Maxell. Комиссия по международной торговле США постановила запретить ввоз устройств этой серии в страну. Под ограничения попали Galaxy S25, S25 Plus и S25 Ultra. Решение также затрагивает некоторые планшеты Galaxy Tab, однако их модели пока не уточняются.

Разбирательство началось после обращения Maxell в декабре 2024 года. Японская компания обвинила Samsung в использовании своих запатентованных разработок без соответствующего разрешения. В ходе расследования американская комиссия рассмотрела пять патентов и пришла к выводу, что южнокорейский производитель нарушил один из них.

Претензии касаются технологии в приложении камеры, которая позволяет выделять и кадрировать объекты прямо в видоискателе. Именно использование этого элемента стало основанием для введения ограничений на поставки смартфонов.

Впрочем, решение пока не означает, что Galaxy S25 немедленно пропадут из продажи. С 25 ноября начался 60-дневный период рассмотрения постановления президентом США. До его окончания компания может продолжать импорт устройств. Кроме того, ограничения не распространяются на смартфоны, которые уже находятся у покупателей, а также на аппараты с измененной версией приложения камеры.

Компания уже подготовила программное решение, позволяющее обойти спорный патент. Производитель может распространить его среди владельцев устройств посредством обычного обновления системы. Еще один вариант выхода из ситуации заключается в заключении лицензионного соглашения с Maxell.

Однако претензии японской компании на этом не заканчиваются. В мае этого года она подала новую жалобу, связанную с шестью другими патентами. На этот раз в списке оказались S26+, Z Fold 7 и Z Flip 7. Рассмотрение подобных дел может занять до двух лет, поэтому новые ограничения для этих устройств пока не введены.

Источник: Phonearena