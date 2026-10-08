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Samsung готовит еще одну модель в серии Galaxy F70. После F70e и F70 Pro компания, судя по появившейся информации, решила выпустить и обычный F70 без дополнительного обозначения в названии. Смартфон уже появился в базе Google Play Console.

Пока компания официально не рассказывала об устройстве, однако сама запись в базе позволяет сделать первые предположения о его происхождении. Номер модели F70 похож на обозначение A17, представленного ранее в этом году.

Подобная схема для производителя не нова. Выпущенный ранее F70e, судя по всему, является вариантом A07 с другим названием. Если компания повторит тот же подход и в случае с F70, то характеристики новинки могут оказаться очень близкими к A17.

В таком случае смартфон получит 6,7-дюймовый Super AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц. Основой аппаратной части станет чип Exynos 1330, а объем оперативной памяти в зависимости от версии составит до 8 ГБ. Для хранения данных могут использоваться накопители объемом 128 или 256 ГБ.

Также ожидается камера с главным 50-мегапиксельным сенсором и оптической стабилизацией изображения. Ее могут дополнить сверхширокоугольный модуль и камера для макросъемки. Фронтальная камера, согласно предполагаемым характеристикам, получит разрешение 13 МП.

За автономность будет отвечать аккумулятор на 5000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт. При этом пока речь идет именно о предварительных данных: появление F70 в базе данных подтверждает подготовку устройства, но компания еще не раскрыла его характеристики и сроки выхода.

Источник: Gsmarena