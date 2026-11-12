Samsung выставила складной флагман дороже Apple, хотя внутри скрывается знакомая модель
Складной Samsung Galaxy W27 оказался дороже нового Apple Duo Fold, хотя по технической начинке эти смартфоны близки. Китайская модель Samsung делает ставку на премиальное оформление и спутниковую связь, но существенного превосходства в производительности или возможностях экрана не предлагает.
Galaxy W27 построен на базе Galaxy Z Fold 8 Ultra и получил два AMOLED-дисплея диагональю 8 и 6,5 дюйма. Оба поддерживают частоту обновления до 120 Гц и пиковую яркость до 3000 нит. За производительность отвечает Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, дополненный 16 ГБ оперативной памяти. Для хранения данных предусмотрены накопители на 512 ГБ и 1 ТБ.
Главное отличие W27 от обычного флагманского складного смартфона Samsung заключается в позиционировании. Устройство получило двухцветное оформление с золотистыми элементами, текстурированную рамку и эксклюзивную упаковку. Ещё одно преимущество — поддержка китайской спутниковой системы Tiantong, позволяющей совершать звонки и отправлять сообщения при отсутствии наземной мобильной сети.
Разница особенно заметна в цене. По приведённому Gizmochina сравнению, Galaxy W27 стоит около 2830 долларов, тогда как iPhone Duo оценивается примерно в 2000 долларов. Переплата за аппарат Samsung составляет около 830 долларов, или 41%. При этом у Apple есть титановая рамка, защита IP68 и процессор A20 Pro, изготовленный по 2-нм техпроцессу. У Samsung — более крупные экраны, аккумулятор на 5000 мА·ч и отдельный телеобъектив с трёхкратным оптическим увеличением.
В итоге W27 выигрывает по размеру дисплеев и универсальности основной камеры, но проигрывает по защите от воды и пыли и доступности на международном рынке. Модель продаётся только в Китае, а её спутниковая связь ориентирована на местную систему Tiantong. Поэтому высокая цена объясняется прежде всего эксклюзивным исполнением и позиционированием, а не безусловным превосходством над складным смартфоном Apple.
Источник: gizmochina
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