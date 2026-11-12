Samsung выставила складной флагман дороже Apple, хотя внутри скрывается знакомая модель

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Складной Samsung Galaxy W27 оказался дороже нового Apple Duo Fold, хотя по технической начинке эти смартфоны близки. Китайская модель Samsung делает ставку на премиальное оформление и спутниковую связь, но существенного превосходства в производительности или возможностях экрана не предлагает.

Автор: Джузеппе Пелетти Источник: unsplash.com

Galaxy W27 построен на базе Galaxy Z Fold 8 Ultra и получил два AMOLED-дисплея диагональю 8 и 6,5 дюйма. Оба поддерживают частоту обновления до 120 Гц и пиковую яркость до 3000 нит. За производительность отвечает Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, дополненный 16 ГБ оперативной памяти. Для хранения данных предусмотрены накопители на 512 ГБ и 1 ТБ.

Главное отличие W27 от обычного флагманского складного смартфона Samsung заключается в позиционировании. Устройство получило двухцветное оформление с золотистыми элементами, текстурированную рамку и эксклюзивную упаковку. Ещё одно преимущество — поддержка китайской спутниковой системы Tiantong, позволяющей совершать звонки и отправлять сообщения при отсутствии наземной мобильной сети.

Разница особенно заметна в цене. По приведённому Gizmochina сравнению, Galaxy W27 стоит около 2830 долларов, тогда как iPhone Duo оценивается примерно в 2000 долларов. Переплата за аппарат Samsung составляет около 830 долларов, или 41%. При этом у Apple есть титановая рамка, защита IP68 и процессор A20 Pro, изготовленный по 2-нм техпроцессу. У Samsung — более крупные экраны, аккумулятор на 5000 мА·ч и отдельный телеобъектив с трёхкратным оптическим увеличением.

В итоге W27 выигрывает по размеру дисплеев и универсальности основной камеры, но проигрывает по защите от воды и пыли и доступности на международном рынке. Модель продаётся только в Китае, а её спутниковая связь ориентирована на местную систему Tiantong. Поэтому высокая цена объясняется прежде всего эксклюзивным исполнением и позиционированием, а не безусловным превосходством над складным смартфоном Apple.

Источник: gizmochina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
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