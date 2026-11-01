Samsung высмеяла трещины на экране складного iPhone в рекламе Galaxy Z Fold8

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Samsung превратила дефект складного iPhone Duo в рекламный аргумент против Apple. На изображениях, опубликованных региональными аккаунтами компании, появились светящиеся полосы, напоминающие повреждения внутренних дисплеев смартфона. Одновременно производитель предложил владельцам проблемных устройств перейти на Galaxy Z Fold8.

Рекламная кампания охватила несколько стран, включая Канаду, Малайзию и Австралию. В публикациях Samsung обыграла свой опыт выпуска складных смартфонов: компания представила первый Galaxy Fold ещё в 2019 году, а нынешняя линейка достигла восьмого поколения. На изображениях появились фразы о том, что складывание давно стало привычным для Samsung, и прямой призыв выбрать Galaxy Z Fold8.

Поводом для насмешек стали сообщения владельцев iPhone Duo о повреждениях внутреннего экрана в районе шарнира. Некоторые пользователи замечали треск при открытии устройства, после чего на дисплее появлялись трещины или яркие полосы. Apple признала наличие проблемы у небольшого числа смартфонов и предложила владельцам неисправных устройств обратиться в AppleCare для замены. Точную долю бракованных аппаратов компания не раскрыла.

В Samsung сделали ставку на многолетний опыт работы со складными конструкциями. За это время производитель выпустил восемь поколений Galaxy Z Fold и неоднократно дорабатывал шарнирный механизм. При этом конкретная причина повреждений iPhone Duo пока не установлена: версия о повышенной нагрузке на ультратонкое стекло из-за конструкции шарнира остаётся техническим предположением.

Источник: gizmochina