Samsung уже готовит следующее крупное обновление: One UI 9.5 обнаружили на тестовых серверах для Galaxy S26 Ultra

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| Новость | Смартфоны и телефоны

На серверах Samsung обнаружили тестовую версию One UI 9.5 для Galaxy S26 Ultra. Это указывает на то, что компания уже готовит следующее крупное обновление оболочки не только для будущих флагманов, но и для смартфонов нынешнего поколения. Первые признаки разработки появились еще несколько месяцев назад, однако тогда они относились преимущественно к S27 Ultra.

Автор: ENG-HS Источник: unsplash.com

О начале внутренних испытаний сообщил инсайдер Kailash0729, обнаруживший новую прошивку на тестовых серверах компании. Таким образом, подготовка One UI 9.5 постепенно распространяется на актуальную линейку устройств. При этом производитель пока не объявлял о запуске открытого бета-тестирования и не называл дату его начала.

Одним из косвенных признаков скорого старта программы стало изменение баннера в приложении Samsung Members. По предварительным данным, владельцы совместимых смартфонов могут получить доступ к тестовой сборке уже в конце ноября или начале декабря. Примерно в такие же сроки годом ранее компания открыла бета-тестирование One UI 8.5.

О нововведениях будущей оболочки пока известно немного. Среди возможных изменений упоминаются настраиваемые виджеты с использованием искусственного интеллекта, которые по принципу работы могут напоминать инструмент Gemini для создания виджетов. Кроме того, производитель якобы готовит функцию блокировки отдельных приложений и возможность зеркального отображения приложений на ноутбуках Galaxy Book.

Официальная премьера One UI 9.5 ожидается в начале следующего года вместе с семейством S27. Владельцам S26 и других совместимых устройств, вероятно, придется подождать несколько месяцев после выхода новых флагманов, прежде чем обновление станет доступно для их смартфонов.

Источник: Phonearena

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