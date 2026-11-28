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В третьем квартале 2026 года Samsung увеличила долю американского рынка смартфонов с 24% до 25%, несмотря на общее падение поставок устройств на 9%. Компания оказалась единственным Android-производителем из ведущих игроков, которому удалось улучшить годовой результат. Такие данные приводит аналитическая компания Counterpoint Research.

Однако успех Samsung выглядит скромно на фоне Apple. Американская компания увеличила свою долю с 50% до 57%, заняв больше половины рынка. Разрыв между лидером и Samsung достиг 32 процентных пунктов. При этом Apple стала единственным крупным производителем, которому удалось увеличить не только долю, но и количество поставленных смартфонов: поставки iPhone выросли на 7% за год.

Хуже всего ситуация сложилась у Motorola: её доля сократилась с 12% до 8%. Google также потеряла позиции, опустившись с 7% до 6%. Samsung помогла более широкая линейка устройств — от доступных Galaxy A до флагманских Galaxy S и складных Galaxy Z. В частности, аналитики отмечают хороший спрос на Galaxy Z Fold 8.

Главным препятствием для рынка стал рост стоимости компонентов. Подорожание оперативной и флеш-памяти особенно сильно ударило по бюджетным Android-смартфонам, производители которых располагают меньшими возможностями для компенсации увеличившихся расходов. В результате Samsung удалось укрепить позиции среди Android-конкурентов, но догнать Apple пока не получилось.

Источник: sammobile