Samsung снова играет в экономию? Galaxy S27 Ultra может потерять важную камеру

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Смартфоны и телефоны

В смартфонах серии Samsung Galaxy S27 компания может отказаться от заметного обновления камер, а старшая модель Ultra, по предварительным данным, лишится одного из двух телеобъективов. Подробности о возможной конфигурации четырёх устройств опубликовал ресурс SammyGuru со ссылкой на полученную информацию о сенсорах, которые Samsung сейчас оценивает для будущей линейки.

Автор: Amanz Источник: unsplash.com

Самое заметное изменение касается Galaxy S27 Ultra. Вместо двух отдельных телеобъективов, обеспечивающих разные уровни оптического приближения, смартфон может получить только один модуль с 50-Мп сенсором и пятикратным оптическим зумом. У Galaxy S27 Pro, согласно утечке, будет 50-Мп телеобъектив с трёхкратным приближением. При этом основная камера обеих моделей получит разрешение 200 Мп, а сверхширокоугольная — 50 Мп.

Базовые Galaxy S27 и S27+ тоже не обещают серьёзного прогресса. Основная камера на 50 Мп сохранит сенсор Samsung S5KGNG либо получит Sony IMX955. Сверхширокоугольный модуль на 12 Мп Sony IMX564 используется ещё со времён Galaxy S23. Для трёхкратного зума предусмотрен сенсор Samsung S5K3K1. Фронтальная камера останется 12-Мп, хотя Samsung рассматривает два варианта сенсора — S5K3LU и Sony IMX874.

Galaxy S27 Pro и Ultra получат одинаковые основные камеры: 200-Мп Samsung S5KHP6 и 50-Мп сверхширокоугольный модуль. Фронтальная камера будет 16-Мп на сенсоре Samsung S5K2P5. Разница между моделями сосредоточится на оптическом приближении. По данным утечки, Ultra предложит пятикратный зум, а Pro — трёхкратный. При этом информация пока не окончательная: Samsung лишь оценивает варианты оснащения, а официальных характеристик смартфонов нет.

Источник: 9to5google

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
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