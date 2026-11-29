Снижение цены почти на 40% изменило оценку смартфона, который на старте разочаровал соотношением характеристик и стоимости. Samsung Galaxy S26 FE, первоначально продававшийся за 799 евро, теперь можно найти примерно за 500 евро. После такого падения цены его недостатки уже не выглядят столь критичными, считают обозреватели Notebookcheck.

В тестировании смартфон показал себя неоднозначно. Среди сильных сторон — 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц, защита корпуса IP68, качественная сборка и обещанные семь лет обновлений операционной системы и безопасности. Основная камера на 50 Мп также хорошо справляется со съёмкой при дневном освещении и в сложных условиях. Однако остальные модули заметно уступают уровню, которого ожидаешь от устройства этой ценовой категории: особенно выделяется 8-мегапиксельная камера с трёхкратным оптическим зумом.

Среди других компромиссов — разъём USB-C со скоростью USB 2.0, отсутствие вывода изображения и Samsung DeX, а также поддержки Wi-Fi 7. Аккумулятор ёмкостью 4900 мА·ч обеспечивает около 15 часов работы в тесте с просмотром веб-страниц через Wi-Fi. Это приемлемый результат, но некоторые конкуренты работают заметно дольше. Экран тоже не лишён недостатков: частота ШИМ составляет всего 240 Гц, что может доставлять дискомфорт чувствительным к мерцанию пользователям.

В результате Galaxy S26 FE оказался смартфоном, привлекательность которого напрямую зависит от цены. За 799 евро его характеристики выглядят спорно, но примерно за 500 евро устройство становится интереснее для поклонников экосистемы Samsung. При этом тем, кому важнее камера с хорошим зумом, автономность и современные интерфейсы, стоит присмотреться к конкурентам.

Источник: notebookcheck