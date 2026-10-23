Владельцы смартфонов Samsung Galaxy S24 Ultra сообщают о резком снижении автономности после установки One UI 9 на базе Android 17. В одном из описанных случаев двухлетний аппарат потерял 95% заряда за 5 часов 20 минут, хотя экран был включён в течение 3 часов 15 минут.

Смартфон работал с разрешением экрана QHD+ и подключением к мобильной сети LTE+, без Wi-Fi. Владелец использовал социальные сети, стриминговые сервисы, не запускал игры и не выполнял ресурсоёмкие задачи вроде видеомонтажа или съёмки на камеру. Для сравнения, при выходе на рынок Galaxy S24 Ultra обычно обеспечивал около 6-8 часов активного экрана в день при смешанном использовании.

Сообщения о повышенном расходе энергии пока выглядят единичными, а не свидетельствуют о массовой неисправности после обновления. По данным Gizmochina, служба поддержки Samsung в Индии уже рекомендовала одному из пользователей с подобной проблемой обратиться в авторизованный сервисный центр. При этом причиной могут быть как особенности работы программного обеспечения после обновления, так и состояние аккумулятора конкретного устройства.

Источник: gizmochina