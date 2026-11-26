Samsung, судя по всему, решила изменить распределение процессоров в будущей линейке Galaxy S27. Изначально компания рассматривала возможность установки собственного Exynos 2700 даже в старшую модель Ultra, однако теперь от такого варианта якобы отказались. Причиной стали дополнительные расходы на производство смартфона.

Об этом сообщил инсайдер Vampire King на южнокорейском форуме. По его сведениям, компания планировала использовать Exynos 2700 в базовом S27 и S27+. Однако собственное подразделение System LSI выпустило больше таких процессоров, чем требовалось для этих моделей. Поэтому компания начала искать применение оставшимся чипам и рассматривала возможность оснастить ими S27 Pro и S27 Ultra.

В итоге планы, вероятно, изменились. Предполагается, что S27 Pro будет поставляться с разными процессорами в зависимости от региона. На одних рынках смартфон получит Exynos 2700, на других будет доступна версия с флагманским Snapdragon. Версия S27 Ultra при этом, как утверждает источник, выйдет исключительно на платформе Qualcomm.

Одной из причин такого решения стали затраты на комплектующие. Для установки Exynos потребовались бы совместимые модемы, материнские платы и другие компоненты. Кроме того, компания уже закупила необходимые детали для сборки S27 Ultra с процессором Snapdragon. Переход на собственную платформу привел бы к дополнительным расходам и оставил бы часть приобретенных комплектующих невостребованными.

Источник: Gadgets360