Samsung решила повторить одну из идей Google Pixel: новое приложение для Galaxy сможет запоминать сохраненную информацию

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Samsung готовит для смартфонов Galaxy новое приложение Memory, которое появится в составе One UI 9.5. С его помощью компания хочет упростить поиск информации, разбросанной по разным приложениям. Разработка напоминает Google Pixel Screenshots и будет использовать искусственный интеллект для создания единого архива пользовательских материалов.

Как сообщает SamMobile, приложение Memory сможет собирать в одном месте скриншоты, ссылки, текстовые записи и голосовые заметки. Вместо того чтобы самостоятельно сортировать все эти данные, пользователи смогут поручить эту задачу искусственному интеллекту. Он будет анализировать содержимое, присваивать материалам названия и объединять связанные записи, чтобы их было проще находить впоследствии.

Добавлять информацию можно будет разными способами. Например, пользователи смогут отправлять материалы в Memory из других приложений или самостоятельно сохранять туда текст и ссылки. Предусмотрена и возможность создания голосовых заметок. Кроме того, приложение, предположительно, сможет распознавать содержимое скриншотов и находить исходные ссылки на показанные в них веб-страницы.

При этом компания, судя по обнаруженным экранам приложения, оставит пользователям возможность самостоятельно управлять собранной информацией. Можно будет редактировать названия записей, удалять ненужные материалы и выделять наиболее важные. Также предусмотрена возможность отключения Memory.

Отдельное внимание уделено конфиденциальности: искусственный интеллект сможет обрабатывать информацию непосредственно на устройстве, без передачи данных на внешние серверы. По концепции новинка напоминает Google Pixel Screenshots, которая уже позволяет владельцам смартфонов Pixel сохранять и находить информацию на скриншотах. У самой Samsung тоже есть похожая разработка Collection, но пока она доступна только в Китае.

Ожидается, что Memory дебютирует вместе с One UI 9.5. Бета-тестирование оболочки может начаться в ближайшие недели, а стабильный релиз, предположительно, состоится в начале 2027 года вместе с выходом серии Galaxy S27. Компания пока официально не подтверждала появление приложения.

Источник: Engadget