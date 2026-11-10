Samsung расширит возможности фирменной клавиатуры в One UI 9.5: Galaxy AI сможет самостоятельно сокращать длинные тексты и переводить сообщения

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

В клавиатуре Samsung появятся новые возможности на базе искусственного интеллекта. Компания готовит сразу два инструмента Galaxy AI, которые помогут быстрее работать с текстом: один сможет сокращать длинные сообщения, а второй позволит переводить написанное на другие языки. Обе функции, согласно данным The Cipher Project, разрабатываются для следующей версии оболочки One UI 9.5.

Первая новинка называется Shorten. Она предназначена для тех случаев, когда текст получается слишком длинным. ИИ будет самостоятельно находить фрагменты, которые можно убрать или переформулировать, чтобы сделать сообщение короче. При этом основная мысль должна сохраняться. Функция пригодится при подготовке писем, сообщений в мессенджерах и других текстов, которые хочется изложить более лаконично.

Вторая возможность, Translate, позволит переводить текст прямо во время набора. Пользователям не придется копировать написанное и открывать отдельный переводчик. Правда, перевод уже есть в нынешней клавиатуре Samsung, поэтому пока неясно, какие именно изменения принесет новая реализация.

Таким образом, компания намерена расширить возможности собственной клавиатуры, чтобы у владельцев Galaxy было меньше причин устанавливать альтернативные решения вроде Gboard от Google.

Бета-тестирование One UI 9.5, по предварительным данным, может начаться в конце ноября или декабре. Первыми обновление смогут опробовать владельцы Galaxy S26, а полноценный выпуск ожидается в начале 2027 года вместе с флагманами Galaxy S27.

Источник: Phonearena