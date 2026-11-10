Samsung расширит возможности фирменной клавиатуры в One UI 9.5: Galaxy AI сможет самостоятельно сокращать длинные тексты и переводить сообщения

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Смартфоны и телефоны

В клавиатуре Samsung появятся новые возможности на базе искусственного интеллекта. Компания готовит сразу два инструмента Galaxy AI, которые помогут быстрее работать с текстом: один сможет сокращать длинные сообщения, а второй позволит переводить написанное на другие языки. Обе функции, согласно данным The Cipher Project, разрабатываются для следующей версии оболочки One UI 9.5.

Автор: Amanz Источник: unsplash.com

Первая новинка называется Shorten. Она предназначена для тех случаев, когда текст получается слишком длинным. ИИ будет самостоятельно находить фрагменты, которые можно убрать или переформулировать, чтобы сделать сообщение короче. При этом основная мысль должна сохраняться. Функция пригодится при подготовке писем, сообщений в мессенджерах и других текстов, которые хочется изложить более лаконично.

Вторая возможность, Translate, позволит переводить текст прямо во время набора. Пользователям не придется копировать написанное и открывать отдельный переводчик. Правда, перевод уже есть в нынешней клавиатуре Samsung, поэтому пока неясно, какие именно изменения принесет новая реализация.

Таким образом, компания намерена расширить возможности собственной клавиатуры, чтобы у владельцев Galaxy было меньше причин устанавливать альтернативные решения вроде Gboard от Google.

Бета-тестирование One UI 9.5, по предварительным данным, может начаться в конце ноября или декабре. Первыми обновление смогут опробовать владельцы Galaxy S26, а полноценный выпуск ожидается в начале 2027 года вместе с флагманами Galaxy S27.

Источник: Phonearena

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе

Мой Youtube канал с подробными обзорами!

Телеграм-канал, где я выкладываю все свои обзоры и подборки, а также публикую информацию о крупных распродажах (купоны, скидки, акции).

Для связи пишите на электронную почту: valeron1984@gmail.com
? 0 146 0
Автор Zloi Рейтинг +5247.20
Блог Смартфоны и телефоны 832 12102 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Почему Intel вернула японской Busicom 60 000 долларов за права на процессор 4004

15 ноября 1971 года в отраслевом журнале Electronic News вышло объявление на двух страницах: Intel предлагала всем желающим «микропрограммируемый компьютер на кристалле» — комплект...

Машинка для стрижки йорка: почему шелковую шерсть не стригут обычным ножевым блоком

Большинство владельцев декоративных собак при выборе электрического инструмента для домашнего ухода ориентируются на формальные паспортные показатели мощности двигателя и емкости встроенного...

Почему без УЗО на 30 мА не сдают новые дома, хотя пункт 7.1.71 ПУЭ его лишь рекомендует

В щитке любой новостройки рядом с автоматами стоит устройство защитного отключения с надписью 30 мА, а в панельке 70-х годов его обычно нет вовсе. Разбираясь, почему УЗО на 30 мА стало обязательным...

Сколько видит глаз: мегапиксели сетчатки, 8K и миф о 24 кадрах

Сколько кадров в секунду реально видит человек, где проходит предел разрешения глаза и что такое пиксель на градус. Плюс почему в кино до сих пор 24 кадра и нужен ли вам 8K-телевизор.