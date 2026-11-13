Samsung превратила Galaxy Z Fold8 Ultra в W27 за $2850 — покупателю придётся платить за то, что скрыто внутри

Складной смартфон Samsung W27 поступил на китайский рынок с поддержкой спутниковых звонков и сообщений, однако за эту возможность покупателям придётся заметно переплатить. При практически одинаковой аппаратной платформе китайская версия стоит от 18 999 юаней (около $2830), тогда как Galaxy Z Fold8 Ultra оценивается примерно в $2100.

Обе модели получили процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, основной складной экран диагональю 8 дюймов, внешний дисплей на 6,5 дюйма и аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч. Камеры тоже построены по схожей схеме: основной сенсор на 200 Мп, сверхширокоугольный на 50 Мп и телеобъектив на 10 Мп с трёхкратным оптическим увеличением. Существенного прироста производительности или возможностей съёмки более дорогая модель не предлагает.

Основное отличие W27 — встроенная спутниковая связь через китайскую систему Tiantong. Она позволяет совершать звонки и отправлять сообщения там, где отсутствует покрытие наземных мобильных сетей. Кроме того, Samsung выделила китайскую версию оформлением с золотистыми элементами и двумя вариантами расцветки, а объём оперативной памяти во всех комплектациях составляет 16 ГБ. У Galaxy Z Fold8 Ultra есть более доступные конфигурации с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ.

Samsung W27 предлагается с накопителями на 512 ГБ и 1 ТБ по цене 18 999 и 21 999 юаней соответственно. Переплата объясняется не новым поколением аппаратной начинки, а спутниковыми возможностями, эксклюзивным оформлением и позиционированием устройства как премиальной модели для китайского рынка. При этом спутниковая функция привязана к инфраструктуре Tiantong и услугам местных операторов, поэтому за пределами Китая её преимущества ограничены.

Источник: gizmochina