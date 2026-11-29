Компания Samsung Electro-Mechanics отклонила требование Apple удешевить многослойные керамические конденсаторы (MLCC), используемые в электронике iPhone. Раньше американская корпорация могла добиваться от поставщиков более выгодных условий, но теперь дефицит компонентов для оборудования с искусственным интеллектом изменил расстановку сил. Samsung получила возможность выбирать более выгодные заказы и не стала уступать крупнейшему заказчику.

Поводом для переговоров стал рост стоимости памяти. Apple пытается компенсировать увеличение расходов на DRAM и NAND, добиваясь снижения закупочных цен на другие комплектующие. Однако Samsung Electro-Mechanics не зависит от заказов Apple настолько сильно, чтобы соглашаться на менее выгодные условия. По данным южнокорейского издания MoneyToday, компания решила, что выделять производственные мощности под специальные требования Apple без повышения закупочных цен экономически невыгодно.

Ситуацию изменил спрос со стороны производителей серверов искусственного интеллекта. Им требуются высокоёмкие MLCC, поэтому производители перераспределяют мощности в пользу более дорогих компонентов. На этом фоне стандартные конденсаторы, которые можно массово поставлять разным заказчикам, также стали выгоднее специализированной продукции для Apple. По оценке Mirae Asset Securities, сроки поставки MLCC достигли 40 недель против обычных 12 — более чем втрое дольше.

Отказ Samsung не означает автоматического подорожания следующих iPhone, но усиливает давление на себестоимость устройств. Apple уже пыталась компенсировать рост цен на память за счёт других комплектующих, однако теперь этот способ экономии тоже сталкивается с сопротивлением поставщиков. Если дефицит сохранится, компании придётся выбирать между сокращением собственной маржи и дальнейшим повышением розничных цен.

Источник: phonearena