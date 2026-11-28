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Samsung начала распространять ноябрьское обновление безопасности для складных смартфонов Galaxy Z Flip 6 и Z Fold 6.

Первыми новую прошивку получили владельцы устройств в Индии. Главное изменение касается защиты: компания устранила 179 уязвимостей, которые присутствовали в предыдущих версиях программного обеспечения.

Таким образом, оба складных смартфона получили очередной пакет исправлений, направленный на повышение безопасности системы. Для Z Fold 6 обновление занимает около 543 МБ. Владельцам Z Flip 6 также следует ожидать прошивку примерно такого же размера.

Пока выпуск подтвержден на индийском рынке, но география распространения должна расшириться. Компания обычно выпускает подобные обновления постепенно, поэтому в других странах они могут появиться позднее. Проверить наличие новой версии можно вручную через настройки смартфона. Для этого необходимо открыть раздел «Обновление ПО» и запустить поиск доступных обновлений.

Ноябрьский патч стал третьим программным обновлением для Z Flip 6 и Z Fold 6 после перехода устройств на One UI 9.0. При этом производитель уже работает над дальнейшим развитием фирменной оболочки и представил One UI 9.5. Следующая версия получит изменения интерфейса и дополнительные возможности, однако нынешний выпуск предназначен для устранения проблем с безопасностью.

Ожидается, что обновление получат владельцы обеих моделей независимо от региона. Точные сроки его появления на каждом рынке компания пока не уточнила.

Источник: SamMobile