Обновление One UI 9.5 может превратить случайное падение смартфона в повод для рекламного предложения Samsung Care+. В тестовом коде обнаружили механизм, который передаёт приложению Warranty and care сведения о падениях Galaxy, включая высоту и тип поверхности. После этого система сможет предложить владельцу оформить дополнительную защиту устройства.

Механизм рассчитан на два сценария. Уведомление появится после одного падения с высоты не менее 90 см на твёрдую поверхность либо после трёх падений с высоты 60 см в течение 30 дней. Сообщение будет предлагать защитить смартфон от падений, но прямо не объяснит, что его появление связано с зарегистрированным происшествием. Причём соответствующая категория маркетинговых уведомлений включена по умолчанию.

Сама функция обнаружения падений появилась ещё в One UI 9. Нововведение версии 9.5 заключается в том, что эти данные становятся доступны приложению Warranty and care, которое отвечает за раздел гарантии и обслуживания в настройках. Первые следы механизма обнаружили на Galaxy S26 Ultra. Аналогичный датчик используется и в складном Galaxy Z Fold 8.

У предложения есть важное ограничение: оформление Samsung Care+ после падения не покроет уже полученные повреждения. В США подключить услугу обычно можно при покупке смартфона или в течение 60 дней после неё, за исключением специальных периодов открытой регистрации. Поэтому уведомление фактически напоминает о страховке тем, кто ещё может её оформить, а не предлагает оплатить уже разбитый экран. Пока речь идёт о тестируемой функции One UI 9.5: появится ли она в стабильной версии системы, Samsung не подтвердила.

Источник: phonearena