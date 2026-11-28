Samsung готовит для Galaxy новую функцию камеры Vision, которая позволит распознавать окружающие объекты и задавать вопросы о них прямо через приложение камеры. Одновременно компания разрабатывает Auto Portrait — автоматическое размытие фона при съёмке людей и домашних животных без перехода в отдельный портретный режим.

Обе функции обнаружили в коде первой бета-версии One UI 9.5. Vision должна показывать созданное искусственным интеллектом описание того, что попало в объектив, и предлагать связанные с ним действия. Кнопка Ask будет передавать изображение Google Gemini для ответов на вопросы, а Translate — открывать систему перевода Samsung AI Vision. Предусмотрены также извлечение текста из изображения и подсказки по дальнейшим действиям.

Второе нововведение затронет обычную фотосъёмку. Auto Portrait сможет самостоятельно включать эффект боке, если камера обнаружит лицо или домашнее животное. Интенсивность размытия предполагается регулировать ползунком. В отличие от решения Apple, знакомого по iPhone 15 и более новым моделям, Samsung, судя по найденному коду, будет применять эффект непосредственно во время съёмки, а не только сохранять данные для последующей обработки.

Пока обе функции не работают даже на Galaxy S26 Ultra, в прошивке которого обнаружили соответствующие программные компоненты. Код указывает на необходимость более нового оборудования, поэтому наиболее вероятным кандидатом на их получение выглядит серия Galaxy S27. Однако Samsung пока не подтверждала ни разработку этих возможностей, ни сроки их появления. Обнаружение функций в тестовой прошивке не гарантирует, что они доберутся до серийных устройств.

Источник: gsmarena