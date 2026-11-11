Samsung научит Galaxy записывать звонки в WhatsApp, Telegram и Google Meet

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

В смартфонах Samsung может появиться возможность записывать голосовые звонки через WhatsApp, Telegram и Google Meet непосредственно средствами штатного приложения «Телефон». Новую функцию обнаружили в тестовой версии One UI 9.5, которая пока не представлена официально.

Сейчас встроенная запись разговоров на Galaxy распространяется на обычные сотовые вызовы. Нововведение позволит охватить и VoIP-звонки, которые проходят через интернет. Для этого Samsung добавила в настройки телефона пункт Record calls in other apps («Запись звонков в других приложениях»).

В обнаруженной тестовой сборке отображаются три сервиса: WhatsApp, Telegram и Google Meet. Для каждого предусмотрен отдельный переключатель, позволяющий включать и отключать запись. Список может оказаться шире: на проверявшемся устройстве были установлены именно эти три совместимых приложения.

Доступность функции будет зависеть от законодательства конкретных стран. В некоторых регионах смартфон сможет предупреждать собеседника о записи разговора. Samsung пока не объявляла о One UI 9.5 и не подтверждала появление новой возможности, поэтому её наличие в финальной версии прошивки не гарантировано.

Источник: gsmarena