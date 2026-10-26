Samsung нашла способ сделать смартфоны Galaxy доступнее без снижения цен: компания расширяет продажи восстановленных моделей

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Смартфоны и телефоны

Samsung предложила способ сэкономить на смартфонах Galaxy, не отказываясь от покупки флагманских моделей. Компания расширяет продажи восстановленных устройств, которые обходятся дешевле новых гаджетов. Это особенно актуально на фоне роста цен на микросхемы памяти, из-за которого производителям становится сложнее удерживать прежнюю стоимость техники.

Автор: ENG-HS Источник: unsplash.com

В США компания уже повысила цены на некоторые новые модели S26 и серию Galaxy A, но одновременно открыла покупателям доступ к восстановленным смартфонам через Amazon. Такой подход позволяет предложить более доступные варианты без снижения цен на устройства, поступающие в продажу впервые.

Покупателям доступны восстановленные модели нескольких поколений, включая S24, S25 и S26. Например, разница в цене между восстановленным и новым S26 составляет около 240 долларов США. Для S26 Ultra экономия достигает 300 долларов США. При этом стоимость восстановленных гаджетов пока не выросла вслед за ценами на новые смартфоны.

Перед повторной продажей устройства проходят проверку, а их аккумуляторы заменяют на новые. На батарею предоставляется годовая гарантия. Восстановленные смартфоны также сохраняют полноценную программную поддержку: количество доступных обновлений Android не отличается от того, которое предусмотрено для новых аппаратов.

Для компании эта программа имеет и другую цель. Повторная продажа уже выпущенных смартфонов помогает получать дополнительную выручку без производства такого же количества новых устройств. Это особенно важно при подорожании памяти и других компонентов, которые увеличивают расходы на выпуск техники.

Однако у такого подхода есть ограничение. Запасы восстановленных смартфонов зависят от количества устройств, которые владельцы возвращают при обмене на новые. Если покупатели станут реже приобретать новые модели, со временем может сократиться и предложение восстановленных аппаратов.

Таким образом, компания развивает альтернативный способ продажи своих смартфонов в условиях роста затрат. Покупатели могут сэкономить на флагманах прошлых и нынешнего поколений, не переплачивая за совершенно новое устройство. При этом речь идет о ранее использовавшейся технике, которая прошла подготовку к повторной продаже, а не о смартфонах, которыми никто не пользовался.

Источник: SamMobile

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе

Мой Youtube канал с подробными обзорами!

Телеграм-канал, где я выкладываю все свои обзоры и подборки, а также публикую информацию о крупных распродажах (купоны, скидки, акции).

Для связи пишите на электронную почту: valeron1984@gmail.com
? 0 5486 0
Автор Zloi Рейтинг +5241.20
Блог Смартфоны и телефоны 832 11915 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Одна случайно завезённая змея почти лишила Гуам лесных птиц — а затем начала отключать острову электричество

Сегодня бурую бойгу на Гуаме трудно представить редкостью. Ночная змея прячется в лесах, садах, складах и возле домов, забирается на столбы и линии электропередачи. Но до середины XX века её...

Тяга к риску объединяет лидеров людей и шимпанзе: исследование раскрыло биологическую основу власти

В теории управления принято считать, что успешный лидер обязан принимать рискованные решения в условиях неопределенности. Однако в практической работе современных компаний и государственных...

Крупнейшая в истории симуляция воссоздала раннюю Вселенную, но не смогла объяснить аномалии «Джеймса Уэбба»

Примерно через 380 тысяч лет после Большого взрыва Вселенная остыла настолько, что атомные ядра смогли притянуть и удержать вокруг себя свободные электроны. До этого момента космос был заполнен...

Обзор наушников ZiiGaat x Z Thunder: шикарный бас и бешеный драйв

Все уже, наверное, привыкли, что ZiiGaat делают чуть ли не лучшие наушники в своем ценовом сегменте. Однако недорогих динамических решений я среди них пока ещё не встречал. Так вот, Thunder...

Honor Win2: два вентилятора, экран 2K 185 Гц и батарея 10 100 мАч. Что интересного и стоит ли брать?

Honor 21 октября представила в Китае игровой смартфон Honor Win2, преемника прошлогоднего Win. В нём два вентилятора, экран 2K с частотой 185 Гц, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и аккумулятор...

✦ ИИ  Иван Грозный хотел породниться с Елизаветой I. Почему английская королева не спешила соглашаться

Иван Грозный рассматривал возможность брака с Елизаветой I, но английская королева не спешила соглашаться. За дипломатическими намёками стояли торговля и политические интересы.