Samsung нашла способ сделать смартфоны Galaxy доступнее без снижения цен: компания расширяет продажи восстановленных моделей

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Samsung предложила способ сэкономить на смартфонах Galaxy, не отказываясь от покупки флагманских моделей. Компания расширяет продажи восстановленных устройств, которые обходятся дешевле новых гаджетов. Это особенно актуально на фоне роста цен на микросхемы памяти, из-за которого производителям становится сложнее удерживать прежнюю стоимость техники.

В США компания уже повысила цены на некоторые новые модели S26 и серию Galaxy A, но одновременно открыла покупателям доступ к восстановленным смартфонам через Amazon. Такой подход позволяет предложить более доступные варианты без снижения цен на устройства, поступающие в продажу впервые.

Покупателям доступны восстановленные модели нескольких поколений, включая S24, S25 и S26. Например, разница в цене между восстановленным и новым S26 составляет около 240 долларов США. Для S26 Ultra экономия достигает 300 долларов США. При этом стоимость восстановленных гаджетов пока не выросла вслед за ценами на новые смартфоны.

Перед повторной продажей устройства проходят проверку, а их аккумуляторы заменяют на новые. На батарею предоставляется годовая гарантия. Восстановленные смартфоны также сохраняют полноценную программную поддержку: количество доступных обновлений Android не отличается от того, которое предусмотрено для новых аппаратов.

Для компании эта программа имеет и другую цель. Повторная продажа уже выпущенных смартфонов помогает получать дополнительную выручку без производства такого же количества новых устройств. Это особенно важно при подорожании памяти и других компонентов, которые увеличивают расходы на выпуск техники.

Однако у такого подхода есть ограничение. Запасы восстановленных смартфонов зависят от количества устройств, которые владельцы возвращают при обмене на новые. Если покупатели станут реже приобретать новые модели, со временем может сократиться и предложение восстановленных аппаратов.

Таким образом, компания развивает альтернативный способ продажи своих смартфонов в условиях роста затрат. Покупатели могут сэкономить на флагманах прошлых и нынешнего поколений, не переплачивая за совершенно новое устройство. При этом речь идет о ранее использовавшейся технике, которая прошла подготовку к повторной продаже, а не о смартфонах, которыми никто не пользовался.

Источник: SamMobile