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Samsung может увеличить емкость аккумуляторов в будущих флагманах Galaxy S27 Ultra и S27 Pro. В южнокорейской базе сертификации появились фотографии батарей, которые, предположительно, предназначены для этих смартфонов. Если сведения подтвердятся, компания наконец откажется от многолетнего использования аккумуляторов на 5000 мАч в старших моделях.

На снимках видны обозначения, которые могут соответствовать S27 Ultra и S27 Pro. Производителем обоих аккумуляторов указана китайская компания Zhuhai CosMX Power. Рассмотреть емкость на опубликованных изображениях не удалось, однако ранее появились сведения о характеристиках батарей из другой сертификационной базы.

Согласно этим данным, S27 Ultra получит аккумулятор фактической емкостью 5534 мАч, а S27 Pro — 5087 мАч. Для сравнения, S26 Ultra оснащен батареей на 5000 мАч, а у S26 емкость составляет 4300 мАч. При этом перехода на кремниево-углеродные аккумуляторы, которые уже применяются в некоторых китайских флагманах, пока не ожидается. Судя по имеющейся информации, производитель продолжит использовать литий-ионные элементы.

Ранее также появлялись сообщения об испытаниях батареи емкостью 7000 мАч для S27 Ultra, но подтверждений ее появления в серийном устройстве нет. Ожидается, что оба смартфона сохранят поддержку проводной зарядки мощностью 60 Вт.

Еще одним изменением может стать дизайн S27 Ultra: по предварительным изображениям, отдельные объективы заменят общей площадкой для камер. Кроме того, компания может представить серию раньше обычного. По данным южнокорейского источника, презентация S27 может состояться в начале января, а не в феврале.

Источник: AndroidPolice