Samsung наконец-то может увеличит батарею Galaxy A до 6000 мА·ч: такого обновления не было шесть лет

Samsung может наконец отказаться от аккумуляторов на 5000 мА·ч в популярной линейке Galaxy A3x. Будущий Galaxy A38 5G, по предварительным данным, получит батарею на 6000 мА·ч — на 20% больше, чем у предшественника Galaxy A37. Для этой серии это самое заметное увеличение ёмкости за последние шесть лет.

По информации нидерландского издания GalaxyClub, фактическая номинальная ёмкость аккумулятора составит 5882 мА·ч. Значение 6000 мА·ч, вероятно, будет указано как типичное. Для сравнения: у Galaxy A37 номинальная ёмкость батареи составляет 4905 мА·ч, хотя Samsung заявляет 5000 мА·ч. Аккумуляторы такой ёмкости используются в линейке начиная с Galaxy A31, представленного в 2020 году.

При этом остальные характеристики смартфона могут измениться гораздо скромнее. По утечкам, Galaxy A38 сохранит основную камеру на 50 Мп, сверхширокоугольный модуль на 8 Мп, макрокамеру на 5 Мп и фронтальную камеру на 12 Мп. Также ожидается проводная зарядка мощностью 45 Вт. Новинка, предположительно, не получит кремний-углеродный аккумулятор.

Премьера Galaxy A38 5G ожидается в марте или апреле 2027 года вместе с Galaxy A58. Samsung пока не подтвердила ни характеристики, ни сроки выхода. По оценке GalaxyClub, цена нового смартфона может приблизиться к 500 евро: Galaxy A37 стартовал с 429 евро, а позднее его рекомендованная стоимость выросла до 469 евро.

Источник: gizmochina