Samsung может впервые за 10 лет отказаться от One UI: привычную оболочку сменит новая Galaxy OS

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Samsung может отказаться от привычного развития One UI и подготовить более масштабные изменения программного обеспечения. По предварительным данным, компания обсуждает два возможных названия будущей платформы: One UI 10 или Galaxy OS. Ее могут представить вместе с флагманами Galaxy S28.

Автор: ENG-HS Источник: unsplash.com

Выбор времени может быть связан с десятилетием One UI. За годы существования оболочка получила множество новых функций и настроек, однако теперь компания, вероятно, рассматривает более серьезное обновление, которое затронет не только внешний вид системы.

Как утверждает инсайдер phonefuturist, Samsung вместе с Google работает над более глубокой интеграцией ИИ. Предполагается, что ИИ будет не просто набором отдельных инструментов, а станет важной частью самой операционной системы. Это может изменить привычный способ взаимодействия со смартфоном.

Также обсуждается возможность добавления платных сервисов сторонних компаний. В таком случае базовые ИИ-функции останутся встроенными в систему, а за доступ к некоторым дополнительным возможностям пользователям, вероятно, придется платить отдельно.

Сейчас компания развивает Galaxy AI, предлагая инструменты для работы с текстом, обработки фотографий, перевода и получения подсказок с учетом контекста. Пока неизвестно, какие из этих возможностей останутся бесплатными в дальнейшем и появятся ли для них подписки.

Информация о новой программной платформе пока не подтверждена самой компанией. До выхода S28 планы могут измениться. Поэтому неизвестно, получит ли оболочка название One UI 10 или производитель действительно представит Galaxy OS. Если сведения инсайдера верны, компания может готовить одно из самых крупных изменений своей программной платформы за последние годы.

Источник: Gizmochina

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