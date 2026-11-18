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Samsung может вернуть в свои флагманские смартфоны технологию, от которой отказалась несколько лет назад. По предварительным данным, камера с переменной диафрагмой рассматривается для будущего Galaxy S28 Ultra. Однако такое изменение вряд ли станет серьезным шагом вперед в мобильной фотографии.

Компания уже использовала подобное решение в S9 и S10, выпущенных в 2018 и 2019 годах. Диафрагма позволяла менять количество света, поступающего на сенсор: расширять отверстие при слабом освещении и сужать его при ярком. Но технология имела ограниченные возможности и фактически предлагала только два режима работы. Впоследствии компания отказалась от нее, начиная с серии S20.

Интерес к этой разработке вновь возник на фоне слухов о появлении переменной диафрагмы в iPhone 18 Pro. Впрочем, даже более современная реализация с несколькими вариантами настройки не гарантирует заметного улучшения фотографий. В обычном режиме камера преимущественно использует стандартное значение, поэтому разница со снимками предыдущих моделей может оказаться минимальной.

Одно из преимуществ такой системы связано с видеосъемкой. Возможность менять диафрагму помогает контролировать освещение и сохранять естественное размытие движения при записи роликов. Однако эта функция в первую очередь рассчитана на тех, кто серьезно занимается мобильной видеосъемкой.

Более заметным обновлением для S28 Ultra могло бы стать увеличение основного сенсора камеры. Его большая площадь позволила бы захватывать больше света, что положительно сказалось бы на фотографиях не только ночью, но и при обычном освещении.

До выхода смартфона остается еще достаточно времени, поэтому окончательное решение компании пока может измениться.

Источник: Phonearena