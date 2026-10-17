Samsung может удвоить линейку складных смартфонов до шести моделей в 2027 году

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Samsung, по слухам, готовит сразу шесть смартфонов серии Galaxy Z на 2027 год. В предполагаемый модельный ряд войдут привычные устройства с гибкими экранами, вторая версия трёхсекционного Galaxy Z TriFold и две потенциальные новинки — Galaxy Z Fold 9 Pro и Galaxy Z Slide. Последняя может получить выдвижной дисплей, который увеличивает площадь экрана без привычного складывания корпуса.

Автор: Samsung Источник: www.samsung.com

По данным инсайдера TheGalox, список включает Galaxy Z Flip 9, Galaxy Z Fold 9, Galaxy Z Fold 9 Ultra, Galaxy Z Fold 9 Pro, Galaxy Z TriFold 2 и Galaxy Z Slide. Если прогноз подтвердится, Samsung существенно расширит выбор складных устройств: покупателям предложат сразу несколько вариантов смартфонов книжного формата, компактную раскладушку и аппарат с тремя секциями экрана. Первым в 2027 году, предположительно, выйдет TriFold 2.

Вся линейка, как утверждает инсайдер, получит улучшения автономности, а корпуса станут тоньше и легче. При этом подробностей о характеристиках Galaxy Z Fold 9 Pro пока нет. Неясно и то, чем эта версия будет отличаться от Fold 9 и Fold 9 Ultra.

Наибольший интерес представляет Galaxy Z Slide. Вместо раскрывающегося шарнира такой смартфон может использовать раздвижной механизм, открывающий дополнительную площадь дисплея. Samsung Display уже показывала похожую технологию, однако появление серийного устройства именно в 2027 году пока не подтверждено: ранее в сообщениях о планах компании фигурировал более поздний срок — 2028 год.

Источник: gizmochina

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +109.40
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