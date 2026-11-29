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OPPO начала переводить часть возможностей искусственного интеллекта в ColorOS 17 на платную основу. Новая система оплаты уже появилась в Индии и распространяется на три функции: интеллектуальное редактирование фотографий, синхронный перевод и преобразование аудиозаписей в текст.

Как сообщает инсайдер Ашок Мор в социальной сети X, пользователям доступны три варианта подписки. Самый доступный стоит около 3 долларов в месяц. За тариф Pro придется платить примерно 6 долларов, а максимальный Ultra обойдется в 10 долларов ежемесячно.

Также некоторые функции искусственного интеллекта в ColorOS 17 пока остаются бесплатными. Нововведение может затронуть и смартфоны OnePlus, использующие программную платформу OPPO. Однако информация о введении аналогичных тарифов за пределами Индии пока отсутствует.

На этом фоне внимание привлекают планы Samsung. По предварительным данным, компания рассматривает подписку Galaxy AI Premium стоимостью около 5 долларов в месяц. Она может предоставить увеличенный объем использования ИИ-инструментов.

При этом Samsung ранее заявляла о намерении сохранить основные возможности Galaxy AI бесплатными. Таким образом, производители постепенно разделяют стандартные функции искусственного интеллекта и более ресурсоемкие инструменты, доступ к которым может потребовать отдельной оплаты.

Источник: Phonearena