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Samsung рассматривает возможность использования собственных процессоров Exynos 2700 в следующем поколении флагманских смартфонов, однако старшая модель серии, вероятно, останется на чипе Qualcomm. По предварительным данным, даже хорошие результаты разработки и увеличение выпуска новых процессоров пока не убедили компанию сделать их основой S27 Ultra.

Exynos 2700 разрабатывается с применением усовершенствованного 2-нанометрового техпроцесса. По сравнению с предыдущим поколением он должен обеспечить более высокую производительность при меньшем энергопотреблении. Кроме того, компания рассчитывает увеличить объем выпуска чипов более чем на 10%.

Ранее подразделение компании, занимающееся разработкой процессоров, выступало за установку Exynos 2700 в S27 Ultra. Однако для такого решения важны не только характеристики самого чипа, но и возможности его массового производства. В частности, необходимо обеспечить достаточное количество исправных процессоров для выпуска смартфонов в нужных объемах.

Согласно новой информации от источников, с выходом годных Exynos 2700 проблем, по всей видимости, меньше, чем можно было предположить. Тем не менее вероятность появления этого процессора в S27 Ultra остается невысокой. Если эти сведения подтвердятся, все версии S27 Ultra получат Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. При этом в остальных моделях линейки компания может использовать разные платформы в зависимости от региона продаж.

Таким образом, производитель может сохранить собственные чипы для части флагманской линейки, но не использовать их в самой дорогой модели.

Источник: Gsmarena